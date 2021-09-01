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Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
Происшествия
Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
Global Look Press  /  x99 / ZUMAPRESS.com

Мадрид, 1 сентября. Испания столкнулась с разрушительными наводнениями. Стихия разрушила автомобили, детские площадки, повредила дома.

Проливные дожди в испанских муниципалитетах Альканар и Сан-Карлос-де-ла-Рапита привели к сильным наводнениям. Сообщается, что по улицам плывут машины, мебель и другие предметы, которые смыло водой.

Многие люди оказались в западне, потому что в момент затопления ехали в своих автомобилях. Спасатели оперативно эвакуируют людей.

Сотрудники МЧС перекрыли дороги N-340 между Ампостой и Альканаром, AP-7 в районе Ульдеконы, а также TP-3318 в Ульдеконе. Приостановлено также железнодорожное сообщение между городами Кастельон-де-ла-Плана и Таррагона. Более 10 тысяч человек остались без электричества из-за стихии. Полиция призвала людей оставаться дома.

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