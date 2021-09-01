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Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
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Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
Происшествия
Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
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Севастополь, 1 сентября. Родители бросили на произвол судьбы пятилетнего сына. Как стало известно ФАН, мальчик хотел выпрыгнуть из окна балкона, чтобы найти своих папу и маму.

В дежурную часть УВД по Нахимовскому району города Севастополя 31 августа поступило сообщение от жительницы одного из домов по улице Симонок. Она сообщила, что на краю балкона, расположенного на третьем этаже дома, стоит мальчик и просит вернуться папу и маму. На место чрезвычайного происшествия выдвинулась полиция. Однако до их приезда родители вернулись домой.

«Муж, который работает научным сотрудником в институте, услышал, как маленький мальчик просит о помощи, — рассказала ФАН супруга мужчины. — Он кричал: “Мама, вернись! Папа, вернись!” Мой муж вышел на балкон и стал разговаривать с ребенком. В руках у мальчика был сотовый телефон. Он пытался набрать номер родителей. Супруг попросил, чтобы тот отошел на безопасное расстояние от края. В какой-то момент мальчик чудом не упал вниз. Мы сами воспитываем несовершеннолетнего ребенка и не понимаем, как родители могли оставить его одного».

Мужчина ждал родителей пятилетнего ребенка возле подъезда дома. Они как ни в чем не бывало поднялись в подъезд и не особо взволновались случившимся. Сейчас в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции.

Ранее ФАН сообщал, что в Подмосковье был обнаружен труп новорожденного ребенка.

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ребенок полиция халатность
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