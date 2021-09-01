Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 18:56
18:53
Общество
Власти Сочи готовят пункты эвакуации из-за сильного ливня
18:52
Экономика
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закрылось без обновлений
18:49
Армия
Судьи конкурсов АрМИ-2021 определяют победителей при помощи ГЛОНАСС
18:43
Общество
Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»
18:42
Весь мир
Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса
18:37
Новороссия
«Мурашки по коже»: 1 сентября в Донбассе прошло под гимном и флагом России
18:36
Происшествия
Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
18:34
Происшествия
Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
18:33
Спорт
Романов: Мы выиграли чемпионат мира, но все индивидуальные награды отдали швейцарцам
18:32
Спорт
«Карпин сможет завести»: эксперт назвал козырь сборной России в игре с Хорватией
Все новости

В Адыгее арестовали обвиняемых во взяточничестве экс-полицейских

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:39
Происшествия
В Адыгее арестовали обвиняемых во взяточничестве экс-полицейских
Федеральное агентство новостей

Майкоп, 1 сентября. Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела, возбужденное в отношении трех экс-полицейских. Бывшие правоохранители обвиняются во взяточничестве.

Согласно данным следствия, жительница Адыгеи в период с 25.12.2020 по 21.02.2021 обманным путем украла с банковской карты 37 тысяч рублей. Потерпевший оказался отцом одного из сотрудников полиции. В ходе оперативно-следственных мероприятий, личность воровки была установлена.

Правоохранитель и его начальство решили наживиться на этом деле. Полицейские «вышли» на преступницу и потребовали полную компенсацию ущерба и 50 тысяч рублей взятки дополнительно. В обмен на деньги они обещали на заводить на нее уголовное дело.

Однако преступница сама сдалась правоохранителям и поучаствовала оперативном мероприятии, направленное на поимку коррумпированных полицейских с поличным. Взяточники были задержаны непосредственно после передачи и получения денег.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). В данный момент расследование завершено, фигуранты взяты под стражу. Материалы дела с обвинительным заключением от прокурора Адыгеи уже переданы в местный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Железнодорожный районный суд города Орел приговорил двух бывших высокопоставленных правоохранителей к реальным срокам за взяточничество в особо крупном размере.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Адыгее арестовали обвиняемых во взяточничестве экс-полицейских
арест уголовное дело полиция взяточничество Республика Адыгея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru