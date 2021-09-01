В Адыгее арестовали обвиняемых во взяточничестве экс-полицейских

Майкоп, 1 сентября. Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела, возбужденное в отношении трех экс-полицейских. Бывшие правоохранители обвиняются во взяточничестве.

Согласно данным следствия, жительница Адыгеи в период с 25.12.2020 по 21.02.2021 обманным путем украла с банковской карты 37 тысяч рублей. Потерпевший оказался отцом одного из сотрудников полиции. В ходе оперативно-следственных мероприятий, личность воровки была установлена.

Правоохранитель и его начальство решили наживиться на этом деле. Полицейские «вышли» на преступницу и потребовали полную компенсацию ущерба и 50 тысяч рублей взятки дополнительно. В обмен на деньги они обещали на заводить на нее уголовное дело.

Однако преступница сама сдалась правоохранителям и поучаствовала оперативном мероприятии, направленное на поимку коррумпированных полицейских с поличным. Взяточники были задержаны непосредственно после передачи и получения денег.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). В данный момент расследование завершено, фигуранты взяты под стражу. Материалы дела с обвинительным заключением от прокурора Адыгеи уже переданы в местный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Железнодорожный районный суд города Орел приговорил двух бывших высокопоставленных правоохранителей к реальным срокам за взяточничество в особо крупном размере.