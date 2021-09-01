Отсутствие эрекции у злоумышленника спасло женщину от изнасилования в Евпатории

Евпатория, 1 сентября. Ветеран боевых действий в Афганистане задержан за попытку изнасилования. Как стало известно ФАН, мужчина напал на женщину после двух дней злоупотребления алкоголем.

В дежурную часть полиции города Евпатория 31 августа около 22:35 поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала стражам порядка, что ее сожитель домогался до квартирантки, которая снимает в ее квартире комнату. На место происшествия на улицу Советская приехала оперативно-следственная группа.

«61-летний хозяин квартиры ранее служил в Афганистане, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — За два дня до совершения преступления он выпивал с боевыми товарищами на похоронах друга, потом пришел к месту своего проживания, в этот момент в жилище находилась квартирантка. Он выломал дверь комнаты и стал избивать ногами женщину. Медики констатировали у пострадавшей ушиб грудной клетки и перелом восьмого ребра».

По словам источника ФАН, у мужчины возникла проблема с эрекцией, возможно, из-за того, что долгое время он злоупотреблял спиртными напитками. Это и спасло женщину от изнасилования. Потерпевшая сбежала от злоумышленника, позвонила его сожительнице, которая и вызвала полицию.

Как отмечают правоохранители, мужчина за некоторое время до происшествия сломал руки своей возлюбленной.

Ранее ФАН сообщал, что псевдонаркоконтролеры отправились в колонию за вымогательство и изнасилование в Перми.