Журналист Нобель Арустамян может занять один из руководящих постов в РФС

Москва, 1 сентября. Известный спортивный журналист Нобель Арустамян, покинувший телеканал «Матч ТВ», может занять руководящую должность в Российском футбольном союзе (РФС).

Комментатор Константин Генич в Telegram-канале высказался о будущем своего коллеги Нобеля Арустамяна. Он написал, что спортивному журналисту предложили работу в РФС.

«Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС!!! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал Генич.

Арустамян информацию о возможном назначении на руководящий пост в РФС пока никак не комментировал. В августе журналист сообщил, что завершает работу на «Матч ТВ» из-за выхода его интервью с Павлом Мамаевым о личной жизни полузащитника «Ростова».

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