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Ливия, Судан, Чад и Нигер создадут совместный механизм по безопасности границ
Весь мир
Ливия, Судан, Чад и Нигер создадут совместный механизм по безопасности границ
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Алжир, 1 сентября. Ливия договорилась с Суданом, Чадом и Нигером о создании совместного механизма по обеспечению защиты границ, сообщила глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш.

Об этом руководитель внешнеполитического ведомства рассказала в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Алжира по итогам встреч стран-соседей Ливии.

«Спокойствие и безопасность любой страны — это вопрос ее судьбы. С этой точки зрения все участники конференции выразили готовность поддержать нашу инициативу по достижению стабильности и провести совместные консультативные совещания в конце следующего месяца», — заявила Мангуш.

Она отметила, что главным посланием минувших заседаний стала поддержка ее государства. В ходе встреч стороны обсудили способы дальнейшего сотрудничества по актуальным региональным вопросам.

«Наши южные соседи раньше не имели возможности внести свой вклад в ливийское урегулирование, хотя они больше всего страдают от происходящего. Поэтому мы решили активировать четырехстороннее соглашение для обеспечения безопасности общих границ», — добавила министр.

Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра сообщил, что конференция прошла в духе солидарности и стремления всех участников достигнуть правильного понимания ситуации, которая складывается в североафриканском государстве.

«Не следует недооценивать нашу роль как соседних стран. Мы хотим, чтобы наш голос услышали, но подчеркиваем, что ливийский вопрос является суверенным делом и прерогативой только ливийцев», — добавил министр на пресс-конференции.

По его словам, одним из главных результатов заседаний стало сосредоточение внимания на роли ближних государств. В заключение Ламамра назвал встречу успешной, заявив, что главным подтверждением этому стало присутствие на ней президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Конференция по Ливии продолжалась два дня — 30 и 31 августа. По ее итогам государства-участники представили совместное заявление, в котором выдвинули основные рекомендации по дальнейшим действиям.

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ливия нигер судан чад
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