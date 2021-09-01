«Мурашки по коже»: 1 сентября в Донбассе прошло под гимном и флагом России

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, в образовательных учреждениях шахтерского региона началась с подъема государственных флагов ДНР и России, а также с исполнения государственных гимнов Донецкой Народной Республики и РФ. Об этом в интервью ФАН рассказал донецкий журналист, блогер Алексей Акутин.

1 сентября 2021 года первый звонок прозвучал в 502 школах Донецкой Народной Республики. В этом году за парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи — первоклассники. Омрачает этот день понимание того, что в первый класс пошли дети, родившиеся в 2014 году. Увы, они не знают, что такое мирное время, когда не стреляют и не летят снаряды со стороны украинской армии. Что примечательно, в образовательных учреждениях ДНР наряду с государственным гимном на торжественных линейках прозвучал и российский.

В эту среду сотрудники Центральной городской детской библиотеки провели для учащихся в рамках «Года русской культуры» краеведческий урок-вернисаж «Наши таланты для тебя, Россия. Славься, Донбасс!». Библиотекарь и обучающиеся подготовили интересные сведения о жизни и деятельности выдающихся уроженцев и жителей Донбасса, имена которых известны всему миру, — Сергея Прокофьева, Иосифа Кобзона, Архипа Куинджи, Леонида Быкова, Нонны Мордюковой, Виталия Старухина, Дмитрия Халаджи, Георгия Седова, Владимира Даля и других.

Алексей Акутин в беседе с ФАН сообщил, что побывал на мероприятиях в трех учебных заведениях Донецка. На каждом звучал гимн Российской Федерации. Акутин считает, что так и должно быть, поскольку Донбасс в 2014 году взял курс на интеграцию с РФ:

«Сегодня я побывал на трех мероприятиях, посвященных началу нового учебного года: в донецких школах №54, №11 и Донецком национальном университете. И везде наряду с гимном Донецкой Народной Республики звучал государственный гимн Российской Федерации. Такое решение было принято еще в 2014 году, когда республика взяла курс на интеграцию с Россией. И исполнение гимна, подъем государственного флага России — это закономерные вехи данного пути».

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По словам журналиста, школы, техникумы и вузы ДНР успешно проходят аккредитацию в РФ, а выпускники получают российские дипломы.

«Кстати, я вполне подозреваю, что наши украинские оппоненты подвергнут насмешкам такие действия, привычно говоря о том, что Донбасс еще не вошел в состав России. Но на самом деле это обосновано. Наши школы, техникумы и вузы успешно проходят аккредитацию в России, а выпускники получают российские дипломы. В этому году наши школьники уже сдавали российский ЕГЭ, не выезжая за пределы республики. Насколько мне известно, в ближайшее время будут аккредитованы еще пять донецких школ», — указал он.

Блогер добавил, что все присутствующие на торжественных линейках пели гимн России, поскольку считают его своим. Это, отметил он, вызвало бурю эмоций — вплоть до мурашек по коже:

«Так что российские флаг и гимн в наших учебных учреждениях — естественный атрибут происходящих процессов. А исполнение гимна Российской Федерации вызывало у всех просто бурю эмоций. Мурашки по коже! И подпевали все — от мала до велика. Потому что это наш гимн!»

Вооруженные силы Украины продолжают фактически ежедневно подвергать обстрелам ДНР. Накануне под удары попали поселок шахты Трудовская, Старомихайловка и село Лозовое. 31 августа из-за действий украинской армии был поврежден жилой дом в поселке Александровка на западе Донецка. Кроме того, Киев продолжает стягивать тяжелое вооружение к зоне соприкосновения.