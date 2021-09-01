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Житель Нягани спас тонущих в гидронамыве детей

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:05
Общество
Житель Нягани спас тонущих в гидронамыве детей
Prt Scr youtube.com  /  Няганский Телеканал

Ханты-Мансийск, 1 сентября. В Ханты-Мансийском автономном округе житель Нягани спас двух тонущих детей. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе Гидронамыва №1. Сначала начала тонуть девочка. Ей пытался помочь ее маленький друг, но безуспешно — вскоре мальчик сам начал идти ко дну.

Это увидел Ильмутдин Раджабов и, не раздумывая, бросился на помощь еще до приезда спасателей. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС и врачам оставалось лишь оказать утопающим и герою медицинскую помощь. Самому же Раджабову потребовалась госпитализация в окружную больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Полицейский спас семью из охваченного огнем дома под Иркутском.

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Все новости / Общество / Житель Нягани спас тонущих в гидронамыве детей
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