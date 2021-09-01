Хирурги из Красноярска освоили эффективную технологию лечения сосудов ног

Красноярск, 1 сентября. Специалисты Красноярской краевой клинической больницы освоили новую методику лечения тяжелых атеросклеротических поражений сосудов ног.

Этот способ ротационной атерэктомии с активной аспирацией напоминает работу тоннелепроходческой машины — микроскопический «бур» вращается внутри сосуда и срезает ткани атеросклеротической бляшки. Такая методика на данный момент является самой прогрессивной и помогает избежать риска повторного возникновения бляшек и зарастания стента, заявили в пресс-службе краевого минздрава.

Операцию по новой методике уже сделали восьми пациентам. Одной из первых была прооперирована 74-летняя женщина с сахарным диабетом и острым тромбозом нижней конечности. Ей грозила ампутация, но хирурги смогли спасти женщине ногу, проведя новейшую операцию. Чувствительность в пальцы вернулась уже на следующий день.

«Без сомнения, данная методика расширяет наш арсенал в области эндоваскулярной хирургии при атеросклеротическом поражении нижних конечностей», — отметил заведующий отделением рентгенхирургии Никита Литвинюк.

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