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Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Тунисе, Марокко и Алжире
Весь мир
Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Тунисе, Марокко и Алжире
wikipedia.org  /  Spokesperson unit of the President of Israel / CC BY-SA 3.0

Брюссель, 1 сентября. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза проведут ряд неофициальных встреч для обсуждения ситуации в Магрибе. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель провел заседание с коллегами для разработки единой позиции по Тунису и решению президента Каиса Саида приостановить работу Ассамблеи народных представителей (АНП).

Большинство стран Европейского союза отнеслось с пониманием к позиции тунисского лидера в надежде, что он разрешит политический кризис и оживит экономику. Однако продление заморозки деятельности парламента обеспокоило международное сообщество. Журналисты прогнозируют, что вскоре руководство североафриканской страны призовут вернуться к конституционному порядку.

Вторая встреча министров ожидается в пятницу, 3 сентября, в Словении. Стороны планируют рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений между Алжиром и Марокко. ЕС уже предложил выступить посредником для урегулирования спора.

Жозеп Боррель ранее занимал должность главы МИД Испании. Он намерен любой ценой избежать нового конфликта между соседними государствами, тем более Мадрид только восстанавливается после нескольких месяцев напряженности с Рабатом.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра во время выступления на пресс-конференции 24 августа публично заявил о разрыве в одностороннем порядке дипломатических отношений с Марокко. Причиной такого решения стал многолетний спор вокруг суверенитета Западной Сахары. Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в истоках конфликта и спрогнозировала пути разрешения кризиса.

Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Тунисе, Марокко и Алжире
Федеральное агентство новостей  / 

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