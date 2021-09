Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Тунисе, Марокко и Алжире

Брюссель, 1 сентября. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза проведут ряд неофициальных встреч для обсуждения ситуации в Магрибе. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель провел заседание с коллегами для разработки единой позиции по Тунису и решению президента Каиса Саида приостановить работу Ассамблеи народных представителей (АНП).

Большинство стран Европейского союза отнеслось с пониманием к позиции тунисского лидера в надежде, что он разрешит политический кризис и оживит экономику. Однако продление заморозки деятельности парламента обеспокоило международное сообщество. Журналисты прогнозируют, что вскоре руководство североафриканской страны призовут вернуться к конституционному порядку.

Вторая встреча министров ожидается в пятницу, 3 сентября, в Словении. Стороны планируют рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений между Алжиром и Марокко. ЕС уже предложил выступить посредником для урегулирования спора.

