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Верховный лидер талибов Ахундзада возглавит новое Правительство Афганистана

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:01
Политика
Верховный лидер талибов Ахундзада возглавит новое Правительство Афганистана
flickr.com  /  @Ahson Wardak

Кабул, 1 сентября. Правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Хайбатулла Ахундзада.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Талибы установили контроль над территорией страны.

Местные СМИ сообщают, что верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада возглавит новое Правительство Афганистана.

Ранее сообщалось, что сын основателя «Талибана» Мулла Якуб Ахунд назначен новым министром обороны, а Халифа Хаккани стал главой МВД страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибы
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