Париж, 1 сентября. ФБР получил ответ от Amnesty International на запрос по делу гражданина Франции Реми Фресса. Мужчина погиб от взрыва полицейской гранаты во время акции протеста в 2014 году.

Представительница Amnesty International, ответственная за связи с членами организации и донорами Селин Бри отметила в письме, что международная организация «регулярно осуждает трудности в обеспечении правосудия для жертв полицейского насилия во Франции».

Бри обратила внимание, что Amnesty International выступает против некоторых способов поддержания правопорядка полицейскими, а обо всех фактах нарушений всегда докладывает властям Франции.

«Мы неоднократно осуждали стратегии поддержания порядка во Франции, которые не соответствуют международному праву в области прав человека, и мы работали над определенными случаями жертв полицейского насилия с их семьями», — цитирует представительницу Amnesty International Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Стратегии поддержания правопорядка во Франции не соответствуют нормам международного права в области прав человека, резюмировала Селин Бри.