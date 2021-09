Ученые рассказали об уязвимом положении чернокожих женщин в Бразилии

Бразилиа, 1 сентября. Две трети женщин, убитых в Бразилии в период с 2009 по 2019 года, были чернокожими. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Исследовательским институтом прикладной экономики (IPEA) и Бразильским форумом общественной безопасности (FBSP). В целом среди жертв чернокожие бразильцы составили 77%.

