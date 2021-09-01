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Ученые рассказали об уязвимом положении чернокожих женщин в Бразилии
Весь мир
Ученые рассказали об уязвимом положении чернокожих женщин в Бразилии
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Carlos Elias Junior

Бразилиа, 1 сентября. Две трети женщин, убитых в Бразилии в период с 2009 по 2019 года, были чернокожими. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Исследовательским институтом прикладной экономики (IPEA) и Бразильским форумом общественной безопасности (FBSP). В целом среди жертв чернокожие бразильцы составили 77%.

В ходе расследования было установлено, что с 2009 по 2019 года количество фемицидов в отношении женщин неафриканского происхождения сократилось на 27%, тогда как число убийств чернокожих выросло на 2%. При этом в 2018 году абсолютные показатели уменьшились на 17,3% — с 4519 до 3737 убитых женщин африканского происхождения.

В докладе подчеркивается, что хотя индекс фемицидов в отношении белых женщин составлял 2,5 на 100 тысяч человек, для чернокожих данный показатель составил 4,1 — больше в 1,7 раза. Причем в рассматриваемый период количество убийств женщин африканского происхождения увеличилось на 65,8%.

В исследовании указано, что 33% насильственных убийств было совершено в домашних хозяйствах. Фемициды в прочих местах сократились на 20,6% в соответствующий период, что отражает растущую тенденцию в рамках бытового насилия.

Убийства чаще всего происходят в условиях неуважения или дискриминации в отношении положения женщин, домашнего и городского насилия, во время кражи с последующей смертью и в других случаях. С 2018 по 2019 год количество фемицидов по неизвестным причинам выросло на 35,2%, превысив 16 тысяч.

Штатами, в которых зарегистрировано наибольшее количество убийств чернокожих женщин, стали Риу-Гранди-ду-Норти (5,2% фемицидов), Амапа — 4,6% и Сержипи — 4,4% — все они расположены на северо-востоке Бразилии, где проживает большая часть темнокожего населения. Абсолютный антирекорд был установлен в штате Алагоас, где все убийства в 2019 году были совершены против женщин африканского происхождения.

Представительницы женского пола в Бразилии в непропорциональной степени сталкиваются с другими факторами, ведущими к насилию: социально-экономическим неравенством, семейными конфликтами, расизмом, религиозной нетерпимостью, супружескими ссорами.

Убийства чернокожих

По данным проекта «Атлас насилия», в 2019 году 77% жертв насильственных убийств в Бразилии были чернокожими. С 2008 по 2018-й годы их количество увеличилось на 11,5%. Одновременно данный показатель сократился в отношении лиц неафриканского происхождения.

По словам директора, FBSP Самиры Буэну, эти цифры показывают нам «пропасть, которая существует между чернокожим населением и лицами неафриканского происхождения» и «как сильно расизм влияет на насилие».

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бразилия расизм афроамериканцы фемициды
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