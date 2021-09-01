Ученые рассказали об уязвимом положении чернокожих женщин в Бразилии

Бразилиа, 1 сентября. Две трети женщин, убитых в Бразилии в период с 2009 по 2019 года, были чернокожими. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Исследовательским институтом прикладной экономики (IPEA) и Бразильским форумом общественной безопасности (FBSP). В целом среди жертв чернокожие бразильцы составили 77%.

De acordo com os dados + recentes do Atlas da Violência, no ano de 2019, no Brasil, 66% das mulheres assassinadas eram negras e 77% das vítimas totais de homicídios no país eram pessoas negras. ???????? pic.twitter.com/ObK974oPgn — Camila Valadão PSOL (@Camilavaladao50) August 31, 2021

В ходе расследования было установлено, что с 2009 по 2019 года количество фемицидов в отношении женщин неафриканского происхождения сократилось на 27%, тогда как число убийств чернокожих выросло на 2%. При этом в 2018 году абсолютные показатели уменьшились на 17,3% — с 4519 до 3737 убитых женщин африканского происхождения.

As mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil: em 11 anos, o homicídio dessa população aumentou 2%, enquanto o assassinato de mulheres não negras caiu 27% no mesmo período.

Confira mais:https://t.co/VY4VVp3PNI — Agência Patrícia Galvão (@ipatriciagalvao) August 31, 2021

В докладе подчеркивается, что хотя индекс фемицидов в отношении белых женщин составлял 2,5 на 100 тысяч человек, для чернокожих данный показатель составил 4,1 — больше в 1,7 раза. Причем в рассматриваемый период количество убийств женщин африканского происхождения увеличилось на 65,8%.

????✊????????????‍???? A luta contra a violência doméstica é de todas e todos nós. E as Mulheres da Regional Nordeste da Bahia seguem firmes na luta!



Pela vida das mulheres, #ForaBolsonaro!



#MulheresSemterra #ContraOsVirusEAsViolências #QuarentenaSemTerra #7SForaBolsonaro pic.twitter.com/7cyFSobcY4 — MST Oficial (@MST_Oficial) August 31, 2021

В исследовании указано, что 33% насильственных убийств было совершено в домашних хозяйствах. Фемициды в прочих местах сократились на 20,6% в соответствующий период, что отражает растущую тенденцию в рамках бытового насилия.

O último Atlas da Violência revela marcas sangrentas da desigualdade no Brasil:



- Alta de 21,7% na morte de indígenas em 10 anos.



- Negros são 77% das vítimas de homicídios.



- 67% das mulheres assassinadas em 2019 eram negras.



- 9.306 casos de violência contra LGBTs em 2019. — Luciana Genro (@lucianagenro) September 1, 2021

Убийства чаще всего происходят в условиях неуважения или дискриминации в отношении положения женщин, домашнего и городского насилия, во время кражи с последующей смертью и в других случаях. С 2018 по 2019 год количество фемицидов по неизвестным причинам выросло на 35,2%, превысив 16 тысяч.

En 14 estados de las 27 unidades de Brasil aumentó el número de mujeres muertas entre los años 2009 y 2019, indica el Atlas de la Violencia 2021. En los 11 años analizados, el número de victimas negras aumento 2%. Durante el año 2019, el 66% de las asesinadas eran mujeres negras. pic.twitter.com/2JTyggY0sU — André Vieira (@AndreteleSUR) August 31, 2021

Штатами, в которых зарегистрировано наибольшее количество убийств чернокожих женщин, стали Риу-Гранди-ду-Норти (5,2% фемицидов), Амапа — 4,6% и Сержипи — 4,4% — все они расположены на северо-востоке Бразилии, где проживает большая часть темнокожего населения. Абсолютный антирекорд был установлен в штате Алагоас, где все убийства в 2019 году были совершены против женщин африканского происхождения.

Представительницы женского пола в Бразилии в непропорциональной степени сталкиваются с другими факторами, ведущими к насилию: социально-экономическим неравенством, семейными конфликтами, расизмом, религиозной нетерпимостью, супружескими ссорами.

Убийства чернокожих

По данным проекта «Атлас насилия», в 2019 году 77% жертв насильственных убийств в Бразилии были чернокожими. С 2008 по 2018-й годы их количество увеличилось на 11,5%. Одновременно данный показатель сократился в отношении лиц неафриканского происхождения.

По словам директора, FBSP Самиры Буэну, эти цифры показывают нам «пропасть, которая существует между чернокожим населением и лицами неафриканского происхождения» и «как сильно расизм влияет на насилие».