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Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:46
Весь мир
Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса
Федеральное агентство новостей  / 

В ходе прочесывания сельских районов провинции Хомс силы Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили тайник боевиков. Там находилось большое количество снаряжения, оружия и боеприпасов, часть из которых была произведена в западных странах.

Данные находки смог увидеть специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

В схроне террористов были найдены 188 автоматических винтовок различного типа, семь пулеметов, 132 ящика с боеприпасами калибра 12,5-мм и 14,5-мм, 148 патронов B9, 60 пороховых зарядов, 101 артиллерийская мина и четыре ящика минометных взрывателей.

В северной части Хомса обнаружен большой склад вооружения боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

После победы над террористами силы Сирийской Арабской Армии активно работают над обеспечением безопасности региона. Смысл проводимых операций заключается в поиске скрывающихся отрядов боевиков, обнаружении оставленных ими ловушек и тайников.

В северной части Хомса обнаружен большой склад вооружения боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Иностранное оружие на складах террористов — не редкость, поскольку в восточной части Хомса располагается военная база Соединенных Штатов Эт-Танф. Во время войны много американского снаряжения различными путями оказалось в руках радикальных исламистов и затем распространялось в другие регионы. Кроме того, некоторые группировки и сегодня продолжают сотрудничество с Вашингтоном.

В северной части Хомса обнаружен большой склад вооружения боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

В прошлом месяце на территории соседней провинции Хама был обнаружен тайник с американскими противотанковыми ракетами TOW, боеприпасами для танков, БМП и стрелкового вооружения, а также минометные снаряды.

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