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Калифорнийские ученые доказали вред малых доз алкоголя

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:52
Наука
Калифорнийские ученые доказали вред малых доз алкоголя
pixabay.com

Сан-Франциско, 1 сентября. Даже небольшие порции спиртных напитков несут серьезных вред сосудистой системе, доказали сотрудники Калифорнийского университета.

Чрезмерное употребление спиртных напитков считается одной из самых распространенных причин фибрилляции предсердий. Ученые провели исследовательскую работу и опровергли это утверждение.

Пациенты с таким заболеванием приняли участие в эксперименте ученых. Добровольцы регулярно употребляли некоторое количество алкоголя в течение четырех недель. Согласно результатам проведенного исследования, даже пара глотков алкоголя могут стать причиной возникновения мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий.

Умеренное потребление красного вина способно помочь в борьбе с посткоронавирусным синдромом, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Начинать такое «лечение» специалист посоветовал через неделю после последних острых симптомов.

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