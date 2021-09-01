Калифорнийские ученые доказали вред малых доз алкоголя

Сан-Франциско, 1 сентября. Даже небольшие порции спиртных напитков несут серьезных вред сосудистой системе, доказали сотрудники Калифорнийского университета.

Чрезмерное употребление спиртных напитков считается одной из самых распространенных причин фибрилляции предсердий. Ученые провели исследовательскую работу и опровергли это утверждение.

Пациенты с таким заболеванием приняли участие в эксперименте ученых. Добровольцы регулярно употребляли некоторое количество алкоголя в течение четырех недель. Согласно результатам проведенного исследования, даже пара глотков алкоголя могут стать причиной возникновения мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий.

Умеренное потребление красного вина способно помочь в борьбе с посткоронавирусным синдромом, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. Начинать такое «лечение» специалист посоветовал через неделю после последних острых симптомов.