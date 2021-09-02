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Как натренировать мозг: несколько простых правил

Общество
Как натренировать мозг: несколько простых правил
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 сентября. Мы не можем увидеть, что наш мозг становится вялым, в отличие от бицепса или ягодиц. Однако, когда мы понимаем, что заблудились в трех соснах или никак не можем вспомнить обыденное слово, — это уже тревожный звоночек, пишет Elle.

Если мозг тренировать, то можно улучшить его работу. 

Сон

Самое важное испокон веков — это сон. К сожалению, сегодня среднестатистический человек спит от силы семь часов в сутки, тогда как наши предки спали по девять, а то и больше. Сон необходим для удержания баланса нейропсихологической нагрузки: интерпретация невербальных сигналов (интуиция), внимание.

Как натренировать мозг: несколько простых правил
pixabay.com  / CC0 Creative Commons

В 2010 году ученые проследили за успеваемостью двух групп студентов, каждая из которых выполняла строгую учебную задачу. Одна команда отдыхала после ее выполнения 90 минут, а другая бодрствовала до выполнения следующего задания. Студенты, которым посчастливилось подремать, значительно лучше справились со второй задачей. Интересно, что даже сон в 20 минут способен значительно повысить уровень бдительности и существенно укрепить память. 

Тренировка памяти

После 30 лет вы начинаете понимать, что раньше могли с легкостью запомнить несколько телефонных номеров. Так как сейчас мы храним информацию практически везде, необходимости в этом просто нет.

В 2011 году, согласно статье «Влияние Google на память», студенты колледжа поняли, что запоминают куда меньше информации, которую в любой момент можно найти в интернете. Это, кстати, приводит к уменьшению общего объема памяти. 

Как натренировать мозг: несколько простых правил
freepik.com  / Designed by Freepik

Эксперты советуют запоминать прочитанное. Это существенно улучшит ваши умственные показатели.

Секс

Помогает сохранить память и секс. Исследования показали, что те, кто регулярно занимается им, лучше запоминают информацию. 

Ранее сообщалось, как стать оптимистом за одну минуту. 

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