Как натренировать мозг: несколько простых правил

Москва, 2 сентября. Мы не можем увидеть, что наш мозг становится вялым, в отличие от бицепса или ягодиц. Однако, когда мы понимаем, что заблудились в трех соснах или никак не можем вспомнить обыденное слово, — это уже тревожный звоночек, пишет Elle.

Если мозг тренировать, то можно улучшить его работу.

Сон