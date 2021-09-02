Как натренировать мозг: несколько простых правил

Москва, 2 сентября. Мы не можем увидеть, что наш мозг становится вялым, в отличие от бицепса или ягодиц. Однако, когда мы понимаем, что заблудились в трех соснах или никак не можем вспомнить обыденное слово, — это уже тревожный звоночек, пишет Elle.
Если мозг тренировать, то можно улучшить его работу.
Сон
Самое важное испокон веков — это сон. К сожалению, сегодня среднестатистический человек спит от силы семь часов в сутки, тогда как наши предки спали по девять, а то и больше. Сон необходим для удержания баланса нейропсихологической нагрузки: интерпретация невербальных сигналов (интуиция), внимание.
В 2010 году ученые проследили за успеваемостью двух групп студентов, каждая из которых выполняла строгую учебную задачу. Одна команда отдыхала после ее выполнения 90 минут, а другая бодрствовала до выполнения следующего задания. Студенты, которым посчастливилось подремать, значительно лучше справились со второй задачей. Интересно, что даже сон в 20 минут способен значительно повысить уровень бдительности и существенно укрепить память.
Тренировка памяти
После 30 лет вы начинаете понимать, что раньше могли с легкостью запомнить несколько телефонных номеров. Так как сейчас мы храним информацию практически везде, необходимости в этом просто нет.
В 2011 году, согласно статье «Влияние Google на память», студенты колледжа поняли, что запоминают куда меньше информации, которую в любой момент можно найти в интернете. Это, кстати, приводит к уменьшению общего объема памяти.
Эксперты советуют запоминать прочитанное. Это существенно улучшит ваши умственные показатели.
Секс
Помогает сохранить память и секс. Исследования показали, что те, кто регулярно занимается им, лучше запоминают информацию.
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