Составлен топ-6 продуктов, способствующих эффективному похудению

Москва, 1 сентября. Эксперты по питанию составили список продуктов, которые способствуют нормализации веса. Диетологи дали рекомендацию питаться дробно, каждые три-четыре часа.

Первыми в списке полезных продуктов идут орехи. Они содержат сбалансированное количество жиров, белков и углеводов, в них много минералов. Орехи снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа. Особенно специалисты советуют миндаль.

В список полезных для похудения продуктов попали перец чили, оливковое масло и уксус, который рекомендовано добавлять в салаты — это способствует уменьшению объема висцерального жира. Известна польза зеленого чая, помимо всех прочих положительных эффектов он помогает сбросить вес. Также для тех, кто стремится похудеть, важно употреблять в пищу цельные злаки. Они являются источником клетчатки и других полезных элементов.

Советы желающим избавиться от лишнего веса дала диетолог Светлана Балагурова. Она рассказала, какие продукты должны составлять основу рациона, а какие необходимо полностью исключить из меню.