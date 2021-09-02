Ведьма рассказала, почему именно женщинам повезет в новолуние 7 сентября 2021-го

Первое новолуние осени произойдет 7 сентября 2021 года в созвездии Девы. Пик астрономического события придется на 3:51 по московскому времени.

Ведьма, участница «Битвы экстрасенсов» Алена Полынь в беседе с ФАН рассказала, как первое новолуние осени может отразиться на людях, а также поделилась ритуалом, с помощью которого в этот день можно привлечь к себе удачу на весь год.

«Новолуние — в Деве, а это дает нам понять, что здесь появляется сразу несколько важных моментов. Первое — это то, что осень связана с плодородием, а также с материнским аспектом. Осень во всех раскрывает материнский аспект, аспект заботы о своих детях. Новолуние как раз происходит в Деве», — заметила собеседница ФАН.

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7 сентября — это очень хороший для всех день, поскольку в этот период можно начинать любые дела. Но делать это необходимо правильно — с материнским аспектом, то есть с любовью к цели и идее, отметила Полынь.

«Особенно это будет хорошо получаться у женщин, хотя мужчинам тоже можно попробовать. Я не советую в эти дни гневаться, ругаться, думать о минусах. Думать нужно только о том, что вы хотите. Я рекомендую нарисовать на листке семя и вписать свои желания. После чего положить туда свои руки и сказать, что вы вынашиваете то или иное желание», — поделилась ведьма.

Не более пяти желаний можно загадать в этот день, но все они обязательно должны быть существенными. Листок с написанными желаниями нужно хранить, пока каждое из них не сбудется.

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