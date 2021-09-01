«Карпин сможет завести»: эксперт назвал козырь сборной России в игре с Хорватией

Сборная России по футболу готовится к первому матчу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В отборе чемпионата мира — 2022 россиянам предстоит сразиться со сборной Хорватии. Матч пройдет в Москве, на стадионе «Лужники». Он начнется в 21:45.

Главного тренера нашей сборной — Валерия Карпина, сменившего Станислава Черчесова после провала на Евро-2020, — ждет непростой матч. Хорваты, как и россияне, после трех туров набрали шесть очков, но опережают отечественных футболистов по дополнительным показателям. Стоит заметить, что напрямую на ЧМ выйдет только победитель группы, поэтому от результата сегодняшней игры зависит очень многое, но далеко не все.

Из числа игроков, находящихся в расположении сборной, с хорватами не сыграет Рифат Жемалетдинов, пропускающий встречу из-за дисквалификации, а также Дмитрий Чистяков, получивший травму голеностопа. Главная потеря соперника — Лука Модрич, который не успел восстановиться после травмы, поэтому не сыграет с россиянами.

Футбольный эксперт, журналист Максим Квятковский в интервью ФАН оценил шансы российских игроков в игре с хорватами. По его словам, нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы усилить сборную, но его так и не вызвали.

«Очень трудно предположить, как команда будет играть при Карпине. Все же это его первый матч. Игроки — вроде бы те же. Правда, не будет Дзюбы. Не знаю, насколько это оправдано, что его не будет. Я понимаю, что Дзюба еще ни одного гола не забил в этом сезоне, но я думаю, что он смог бы помочь. Но у каждого тренера свой взгляд. Доверимся тренеру, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Эксперт сообщил, что нашей сборной должны помочь отсутствие на поле Луки Модрича, родные стены и болельщики:

«Я бы, наверное, назвал хорватов фаворитами, если бы играл Модрич. Но он получил травму. Это лучший игрок, от которого зависит очень многое в сборной Хорватии. У них есть и другие достаточно серьезные футболисты, но я думаю, что без Модрича будет тяжело. На данный момент шансы у обеих команд равные. Наверное, у хорватов больше мастеровитых игроков, но без своего ключевого игрока им будет очень сложно. Модрич — абсолютно лучший их игрок, мозг команды. У нашей сборной первый матч с новым тренером. Думаю, поэтому должен быть эмоциональный подъем. Может, мы в мастерстве и уступаем хорватам, но за счет желания игроков понравиться новому тренеру многое может получиться. Я знаю Валерия Карпина достаточно давно — он очень эмоциональный, сможет завести игроков. Кроме того, играем в «Лужниках». Разрешили, чтобы до 20 тысяч зрителей присутствовало на матче. Поэтому все это может дать импульс. Но я ставлю на ничью».

Спортсмен Кирилл Романов ранее рассказал, как сборной России по пляжному футболу удалось выиграть в финале чемпионата мира.