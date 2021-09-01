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Глава Ростеха заявил, что средств защиты от ракеты «Кинжал» нет ни у одной страны

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:53
Армия
Глава Ростеха заявил, что средств защиты от ракеты «Кинжал» нет ни у одной страны
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 1 сентября. Ни у одной страны мира нет оружия, способного бросить вызов российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал», о чем заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В среду представитель госкорпорации побеседовал с журналистами в рамках марафона «Новое знание». Чемезов отметил, что ракеты «Кинжал» обладают высокой точностью даже на дальнем расстоянии, так что существующие средства противовоздушной обороны против них бесполезны.

«У них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», — сказал Чемезов.

«Кинжал» — комплекс авиационного базирования с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая развивает скорость в 9 Махов. Основной носитель разработки высотные истребители-перехватчики МиГ-31 — МиГ-31К. Сейчас 10 первых истребителей с подобным оснащением несут службу в Южном военном округе и патрулируют акваторию Каспийского моря. К 2024 году эти комплексы получит еще и авиаполк в Красноярском крае.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть большой потенциал для развития гиперзвукового оружия. На вооружении ВС РФ уже стоят гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», «Авангард», а также система лазерного оружия «Пересвет».

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