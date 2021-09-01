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Зеленский заявил о недостаточном присутствии НАТО в Черноморском регионе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:42
Армия
Зеленский заявил о недостаточном присутствии НАТО в Черноморском регионе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 сентября. Присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе является недостаточным для нынешних условий, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление украинский лидер сделал во время своего визита в США. В то же время он поблагодарил НАТО за всю оказываемую помощь.

«Эту поддержку видят люди на Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни», — заявил Зеленский.

По его мнению, сотрудничество Украины с Альянсом является больше психологической мерой воздействия, что само по себе «неплохо» для Киева. Однако такой уровень поддержки кажется украинскому президенту малоубедительным.

Ранее украинский политолог Тарас Загородний заявил. что Киеву следует отказаться от идеи вступления в ЕС и НАТО, и сосредоточиться на «вестернизации» с акцентом на национальные интересы.

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Все новости / Армия / Зеленский заявил о недостаточном присутствии НАТО в Черноморском регионе
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