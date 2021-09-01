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Врач Шарифуллина перечислила внешние симптомы гормонального сбоя у человека

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:34
Общество
Врач Шарифуллина перечислила внешние симптомы гормонального сбоя у человека
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Москва, 1 сентября. Ряд внешних признаков может указывать на то, что человек страдает от гормональных сбоев, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Элина Шарифуллина.

Признаками такой проблемы со здоровьем, как тиреотоксикоз — процесс, спровоцированный избытком тиреоидных гормонов — могут быть быстрая речь, суета, горячая на ощупь кожа. Также на необходимость показаться доктору указывают большой аппетит и параллельная потеря веса с беспричинно повышенной температурой тела до 37,2 градуса.

В то же время если человек страдает от гипофункции щитовидной железы, он испытывает постоянную усталость. Заболевание может проявляться и в виде медлительности движений. Кожа становится более сухой, а пальцы рук отекают, рассказала Шарифуллина в комментарии изданию «Доктор Питер».

«Тургор кожи снижен, то есть если взять кожу на обратной стороне ладони в щипок, то она не расправляется в течение пяти секунд, как должно быть. Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыплются чуть ли не клоками, мучают запоры», — объяснила она.

Некоторые продукты могут вызвать проблемы с иммунитетом. Наибольший вред наносит сладкое, считает диетолог Наталья Сычева.

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здоровье врач гормональный сбой
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