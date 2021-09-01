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Галь Гадот появится в новом блокбастере «Флэш» Андреса Мускетти

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:34
Общество
Галь Гадот появится в новом блокбастере «Флэш» Андреса Мускетти
Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

Лос-Анджелес, 1 сентября. Израильская актриса и модель Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в новом фильме режиссера Андреса Мускетти про супергероя Флэша.

Галь Гадот находится на съемочной площадке студии Warner Bros. в Лондоне и готовится снова примерить доспехи принцессы Дианы, сообщает инсайдер The Moonlight Warrior из GWW. Судя по всему, актрисе предстоят съемки с Бэтменом, которого играет Бен Аффлек. В ближайшее время он прибудет в Великобританию.

Предстоящий американский супергеройский фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли снимает создатель хорроров «Мама» и «Оно». Сценаристом картины выступила Кристина Ходсон («Взаперти», «Незабываемое»). Премьера фильма намечена на ноябрь следующего года.

Ранее на YouTube опубликовали короткий тизер драматического фильма «Виновный». Главный герой (Джейк Джилленхол) пытается спасти женщину, позвонившую по номеру 911.

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