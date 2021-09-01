Галь Гадот появится в новом блокбастере «Флэш» Андреса Мускетти

Лос-Анджелес, 1 сентября. Израильская актриса и модель Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в новом фильме режиссера Андреса Мускетти про супергероя Флэша.

Галь Гадот находится на съемочной площадке студии Warner Bros. в Лондоне и готовится снова примерить доспехи принцессы Дианы, сообщает инсайдер The Moonlight Warrior из GWW. Судя по всему, актрисе предстоят съемки с Бэтменом, которого играет Бен Аффлек. В ближайшее время он прибудет в Великобританию.

Предстоящий американский супергеройский фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли снимает создатель хорроров «Мама» и «Оно». Сценаристом картины выступила Кристина Ходсон («Взаперти», «Незабываемое»). Премьера фильма намечена на ноябрь следующего года.

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