Губернатор Приморья попросил Путина издать указ о праздновании 150-летия Арсеньева

Владивосток, 1 сентября. Глава Приморского края Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина издать указ о праздновании 150-летия путешественника Владимира Арсеньева.

Губернатор региона также обратился к российскому лидеру с просьбой поддержать создание сквера и памятника в честь исследователя Дальнего Востока в городе Арсеньеве. Населенный пункт расположен в предгорьях Сихотэ-Алиня к северо-востоку от Владивостока.

«У нас, как вы знаете, 150-летие Арсеньева в 2022 году. Просьба у меня - издать указ о праздновании 150-летия, поддержать создание и обустройство памятника и прилегающего парка в городе Арсеньеве», — отметил Кожемяко.

Глава Приморья счел необходимым создание фильма о путешественнике. Сценарий картины уже подготовила студия «Третий Рим». Кожемяко обратил внимание Путина на то, что в Арсеньеве находится завод «Прогресс». Там выпускают вертолеты Ка-52 и Ка-62, которые были представлены на МАКС.