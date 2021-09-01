Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 18:53
18:53
Общество
Власти Сочи готовят пункты эвакуации из-за сильного ливня
18:52
Экономика
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закрылось без обновлений
18:49
Армия
Судьи конкурсов АрМИ-2021 определяют победителей при помощи ГЛОНАСС
18:43
Общество
Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»
18:42
Весь мир
Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса
18:37
Новороссия
«Мурашки по коже»: 1 сентября в Донбассе прошло под гимном и флагом России
18:36
Происшествия
Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
18:34
Происшествия
Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
18:33
Спорт
Романов: Мы выиграли чемпионат мира, но все индивидуальные награды отдали швейцарцам
18:32
Спорт
«Карпин сможет завести»: эксперт назвал козырь сборной России в игре с Хорватией
Все новости

Губернатор Приморья попросил Путина издать указ о праздновании 150-летия Арсеньева

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:41
Общество
Губернатор Приморья попросил Путина издать указ о праздновании 150-летия Арсеньева
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 1 сентября. Глава Приморского края Олег Кожемяко попросил президента России Владимира Путина издать указ о праздновании 150-летия путешественника Владимира Арсеньева.

Губернатор региона также обратился к российскому лидеру с просьбой поддержать создание сквера и памятника в честь исследователя Дальнего Востока в городе Арсеньеве. Населенный пункт расположен в предгорьях Сихотэ-Алиня к северо-востоку от Владивостока.

«У нас, как вы знаете, 150-летие Арсеньева в 2022 году. Просьба у меня - издать указ о праздновании 150-летия, поддержать создание и обустройство памятника и прилегающего парка в городе Арсеньеве», — отметил Кожемяко.

Глава Приморья счел необходимым создание фильма о путешественнике. Сценарий картины уже подготовила студия «Третий Рим». Кожемяко обратил внимание Путина на то, что в Арсеньеве находится завод «Прогресс». Там выпускают вертолеты Ка-52 и Ка-62, которые были представлены на МАКС.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Губернатор Приморья попросил Путина издать указ о праздновании 150-летия Арсеньева
путин кожемяко арсеньев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru