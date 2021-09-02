Звездный стилист Владислав Лисовец перечислил модные тренды осени

Летняя пора подошла к концу, теперь настало время плащей, уютных тренчей, шарфов и шляп. К тому же эти вещи остаются в повестке дизайнерских показов до сих пор. Что же еще должно быть в гардеробе каждой модницы этой осенью? В разговоре с ФАН звездный эксперт по стилю, основатель и владелец салона Contora Lisovets Владислав Лисовец рассказал о трендах нового сезона.

Без красивых ботильонов нынешней осенью, по словам модного эксперта, никак не обойтись. Они могут быть как с острыми носами, так и с квадратными.

«Это обязательно. Мы снимаем кроссовки, спортивную обувь и становимся более элегантными», — подчеркивает собеседник ФАН.

Не помешают в гардеробе каждой модницы длинные брюки в пол. Не имеет значение, будут ли они прямыми или расклешенными, главное — на высокой талии. Нынешней осенью стоит обязательно обзавестись лаковыми аксессуарами: обувь, маленькая сумочка будут как раз в тему. Также стоит подобрать очки.

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«Какие-то экстравагантные, очень крупной формы. Несмотря на то, что солнца у нас мало, это больше имиджевая история», — объясняет Лисовец.

Остаются в тренде широкие парки, пальто, плащи. В этом сезоне нужно обратить внимание на одежду необычного цвета.

«[Необходимо] уйти от бежевого — довольно привычного и классического цвета для тренча. Стоит купить какого-то более мужского цвета, назовем это так: коричневый, хаки, бордовый. Так сказать, взрослые цвета», — говорит стилист.

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Не обойдется осень нынешнего года и без винтажных луков.

«Обязательно что-то бабусиче-элегантное. Это может быть жакет с золотыми пуговицами либо юбка прямая, приталенная из тяжелой ткани, а-ля 50-е годы. Обязательно туфли словно из сундука, то есть что-то будто бы винтажное. Винтажный стиль остается в тренде», — говорит модный эксперт.

Если говорить о волосах, то этой осенью в тренде всевозможные челки: и короткие, и средние. Также в моде шляпы.

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«К сожалению, россияне не могут носить шляпы. Они их носят на себе как корону. Шляпа — это логичный аксессуар, логичная вещь, поэтому шляпы могут быть в гардеробе, но носить их нужно тоже логично», — заключил Владислав Лисовец.

Ранее звездный стилист рассказал, можно ли считать трендом седые волосы и в каких случаях серебряные локоны закрашивать не стоит.