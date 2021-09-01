Александр Шоуа назвал истинную причину распада группы «Непара»

Москва, 1 сентября. Музыкант Александр Шоуа честно рассказал о причинах распада популярного коллектива «Непара». У артиста были тяжелые отношения с коллегой Викторией Талышинской.

О причинах напряженных отношений с певицей Шоуа говорить не стал. Но исполнитель отметил, что ему регулярно приходилось напоминать Талышинской о работе. По его мнению, у артистки был несерьезный подход к своим обязанностям в «Непаре», сообщает телеканал «360».

«Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — отметил музыкант в интервью радиостанции «Москва FM».

В прошлом году Александр Шоуа решил возродить группу с двумя новыми исполнительницами. Это оказалось нетрудно, поскольку у него сложились теплые отношения с продюсером.

«Мы сейчас продолжаем выступать, исполняем старые песни. Я прекрасно понимаю, что группа стала культовой, и люди все еще любят наши композиции», — добавил певец.

Александр Шоуа ранее признался, что конфликтует с дочерью. По его словам, ребенок хочет от отца только денег. Такой расклад певцу не нравится.