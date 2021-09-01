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Дандыкин: США в Арктике потерпят крах из-за российских подлодок-обманок

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:43
Армия
Дандыкин: США в Арктике потерпят крах из-за российских подлодок-обманок
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 сентября. Арктическая кампания США может потерпеть крах из-за новых российских подлодок-обманок, заявил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалисты российского Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» продемонстрировали беспилотный подводный аппарат для имитации субмарин. Изделие, способное ввести в заблуждение морские и авиационные средства слежения и выдать себя за настоящую подводную лодку, получило название «Суррогат». Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал новую отечественную разработку в беседе с журналистами издания «ПолитРоссия».

Арктика в скором времени может стать главным местом противостояния России и Соединенных Штатов, считает эксперт. По его словам, американская кампания в регионе может оказаться под угрозой из-за подобных российских беспилотников. Он объяснил, что «Суррогат» предназначен для того, чтобы отвлекать внимание морской техники ВМС США и в случае войны вынуждать американских моряков использовать вооружение против ложных целей, а не настоящих субмарин ВМФ России.

«Беспилотник делается для того, чтобы отвлечь внимание не только субмарин, но и надводных противолодочных кораблей, чтобы противник использовал оружие против таких имитаторов», — рассказал капитан.

Дандыкин: США в Арктике потерпят крах из-за российских подлодок-обманок
piqsels.com  / 

Российские инженеры применили в конструкции аппарата электрическую силовую установку, работающую от литий-ионных аккумуляторных батарей, уточнил Дандыкин. По его словам, это является главным преимуществом «Суррогата», так как он может функционировать в течение длительного времени без подзарядки. Эксперт обратил внимание, что в будущем использование подобных источников энергии позволит перенести этот опыт и на обычные неядерные субмарины, что значительно повысит их эффективность.

Разработки в области создания литий-ионных источников энергии являются одним из двух возможных путей развития российского неядерного подводного флота, считает Дандыкин. Другим же вариантом является доработка уже имеющихся воздухонезависимых систем. Собеседник подчеркнул, что применение литий-ионных батарей позволит таким подводным лодкам до двух недель оставаться в море, действуя при этом еще тише и незаметнее, чем ядерные подлодки.

Ранее журналисты из Франции обратили внимание на стремительное развитие Военно-морского флота России. По их словам, Москва делает огромные успехи в области военного кораблестроения, обогнав в этой сфере уже всю Европу целиком.

Кроме того, президент России Владимир Путин рассказал, что отечественные верфи приступили к созданию четырех новых подводных лодок, сообщает телеканал «360». Такое заявление российский лидер сделал в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». По его словам, две из четырех субмарин будут оснащены ядерными силовыми установками.

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Все новости / Армия / Дандыкин: США в Арктике потерпят крах из-за российских подлодок-обманок
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