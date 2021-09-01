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Верховный суд снял с выборов в Госдуму предпринимателя Потапенко

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:29
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Политика
Верховный суд снял с выборов в Госдуму предпринимателя Потапенко
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 1 сентября. Верховный суд России удовлетворил иск Центризбиркома и отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму.

Суд установил, что у предпринимателя имеются зарубежные активы. Это и стало причиной для отмены регистрации Потапенко на выборах. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В этот же период состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч граждан сумели досрочно проголосовать на выборах в Госдуму. Процесс прошел в десяти субъектах страны.

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