Верховный суд снял с выборов в Госдуму предпринимателя Потапенко

Москва, 1 сентября. Верховный суд России удовлетворил иск Центризбиркома и отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму.

Суд установил, что у предпринимателя имеются зарубежные активы. Это и стало причиной для отмены регистрации Потапенко на выборах. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В этот же период состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч граждан сумели досрочно проголосовать на выборах в Госдуму. Процесс прошел в десяти субъектах страны.