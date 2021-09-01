Леонков рассказал, какие ошибки привели США к позорному поражению в Афганистане

Москва, 1 сентября. Бегство США из Афганистана можно сравнить с провалом их военной кампании во Вьетнаме. В обоих случаях был допущен ряд грубых ошибок, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью телеканалу «360» Леонков объяснил, какие ошибки привели США к позорному провалу. Он рассказал, что за 20 лет присутствия в Афганистане они не развивали промышленность и производство, хотя за эти годы Вашингтон вложил в республику два триллиона долларов. При этом развитию гражданского общества американцы не уделяли никакого внимания.

«Там можно было построить высокоразвитую цивилизацию со всеми благами, дать людям работу», — отметил Леонков.

По его словам, все, во что вкладывались американцы на протяжении десятилетий, развалилось. Бегство ВС США из Афганистана привело к захвату государства талибами (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1).

«Это не просто позор. Они оставили страну во власти террористов. Мало того, они оставили им огромное количество оружия», — подчеркнул эксперт.

Леонков заявил, что Пентагону нужно было выводить войска через авиабазу Баграм, которая представляет собой укрепленную крепость. Он пояснил, что аэропорт Кабула не способен принимать большие самолеты для перевозки оружия. Не исключено, что именно из-за этой ошибки большое количество американских вооружений досталось боевикам. Он подчеркнул, что провал США может иметь печальные последствия для всего мира.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что эвакуация войск США сильно отличается от вывода советских солдат из Афганистана. По его словам, Пентагон превратил операцию в настоящий хаос.

1 Организация запрещена на территории РФ.