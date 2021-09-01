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Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:28
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 1 сентября. Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс Московской биржи превысил отметку в 3 950 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Тем самым этот показатель обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был отмечен в ходе торговой сессии 18 августа — 3949,07 пункта.

К 16:51 по московской времени индекс Мосбиржи увеличился до 3949,36 пункта (+0,8%), а индекс РТС достиг 1704,22 пункта (+1,2%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже возросли в пределах 3,5%.

Количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам июля 2021 года выросло на 446 тысяч человек и составило 13,2 млн человек. Такие данные ранее представила торговая площадка.

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