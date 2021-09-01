Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19

Токио, 1 сентября. Мэр японского города Нагоя Такаси Кавамура, оказавшийся в центре скандала после укуса медали чемпионки ОИ, получил положительный результат теста на коронавирус.

Администрация города Нагоя сообщила, что градоначальник бессимптомно переносит новую коронавирусную инфекцию. Такаси Кавамура самоизолировался в своем доме. Мэр решил сделать тест на COVID-19 после того, как вирусом заразился его секретарь.

Японский мэр стал известен во всем мире после скандала на награждении олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото. Тогда Кавамура снял со спортсменки медаль, надел на собственную шею и демонстративно укусил награду перед работающими фотокамерами. Глава города задавал Гото вопросы, которые жители Японии посчитали неэтичными, и стали жаловаться в местную мэрию.

Летние Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля по 8 августа. После проведения международных соревнований вокруг Олимпиады разгорелся новый скандал из-за медалей. Китайские спортсмены сообщили, что с наград слезает верхний слой.