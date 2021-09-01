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Лента
01 сентября 18:52
18:52
Экономика
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закрылось без обновлений
18:49
Армия
Судьи конкурсов АрМИ-2021 определяют победителей при помощи ГЛОНАСС
18:43
Общество
Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»
18:42
Весь мир
Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса
18:37
Новороссия
«Мурашки по коже»: 1 сентября в Донбассе прошло под гимном и флагом России
18:36
Происшествия
Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
18:34
Происшествия
Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
18:33
Спорт
Романов: Мы выиграли чемпионат мира, но все индивидуальные награды отдали швейцарцам
18:32
Спорт
«Карпин сможет завести»: эксперт назвал козырь сборной России в игре с Хорватией
18:30
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 сентября, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 1 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Ровно 82 года назад немецкие войска вторглись в Польшу и началась Вторая мировая война. Новость о начале крупнейшего конфликта в истории человечества затмила собой публикацию первой статьи о черных дырах. Однако ученые не забыли теорию Оппенгеймера и Снайдера, ведь большинство сделанных с тех пор научных открытий подкрепляют ее.

День знаний отмечают сегодня в России и странах ближнего зарубежья. В 1935 году Совнарком СССР ввел единую дату начала учебного года. 1 сентября у школьников и студентов заканчиваются каникулы и начинаются занятия.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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