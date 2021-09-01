«Этот день в истории». Что произошло 1 сентября, праздники, факты, люди

Ровно 82 года назад немецкие войска вторглись в Польшу и началась Вторая мировая война. Новость о начале крупнейшего конфликта в истории человечества затмила собой публикацию первой статьи о черных дырах. Однако ученые не забыли теорию Оппенгеймера и Снайдера, ведь большинство сделанных с тех пор научных открытий подкрепляют ее.

День знаний отмечают сегодня в России и странах ближнего зарубежья. В 1935 году Совнарком СССР ввел единую дату начала учебного года. 1 сентября у школьников и студентов заканчиваются каникулы и начинаются занятия.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».