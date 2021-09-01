МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане

Будапешт, 1 сентября. Планы Североатлантического альянса по избавлению Афганистана от боевиков полностью провалились, о чем заявил в беседе с журналистами глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В среду, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии дал эксклюзивное интервью корреспонденту ТАСС, в котором прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам Сийярто, в начале операции НАТО руководствовалась исключительно благими соображениями, но они никуда не привели.

«У нас был план, была идея, что наше присутствие изменит Афганистан таким образом, что он станет страной без терроризма, «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) и так далее. Но это полностью провалилось», — сказал он.

В августе боевики «Талибана» развили успешное наступление на фоне вывода из республики армии США. К 15 августа талибы без боя заняли столицу и президентский дворец, лидер республики Ашраф Гани добровольно сложил с себя президентские полномочия в тот же день скрылся в ОАЭ. Политофис «Талибана» провозгласил окончание двадцатилетней войны и обещал в скором времени огласить новый политический режим в стране под названием «Исламский эмират Афганистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.