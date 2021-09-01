Водяные блохи «атаковали» отдыхающих на Азовском море

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Жители прибрежных районов Азовского моря обеспокоены нашествием маленьких насекомых. В социальных сетях региона активно распространяется видео, где по отдыхающим в станице Голубицкая ползают какие-то существа, похожие на блох.

За комментарием ФАН обратился к к.б.н., доценту кафедры зоологии ЮФУ Сергею Дудкину.

«Никаких поводов для беспокойства нет. Это обычный гаммарус, его еще называют «бокоплав» или «водяной ослик». Можно сказать, что это мелкий рачок и сейчас как раз происходит сезон его размножения. Если приехать на песчаный берег Азовского или Черного морей, то в прибрежной полосе вы всегда увидите этих рачков. Максимальный размер взрослой особи достигает одного сантиметра. Тех, что мы видим на видео, это совсем молодые особи, которые только что вылупились»,— прокомментировал зоолог.

Двигаются гаммарусы за счет боковых ударов тела, дополнительно помогая себе 9 парами ног, за что и получили второе название бокоплав. Три задние пары ног направлены назад, чтобы совершать прыжки. За что этого рачка еще называют «водяной блохой».

Ранее ФАН рассказывал, как окрестности донской столицы, в частности Неклиновский район Ростовской области, атаковали полчища зеленых комаров. Очевидцы отмечали, что эти насекомые при дневном свете не очень активны, зато в ночное время от их стай было не скрыться.