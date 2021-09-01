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Белгородские вандалы уничтожают аттракционы в центральном парке
Происшествия
Белгородские вандалы уничтожают аттракционы в центральном парке
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Белгород, 1 сентября. С июля 2021 года белгородские вандалы постепенно уничтожают центральный парк города. 

В начале лета ИА «Бел.Ру» писало о причине закрытия аттракционов. Мэр города Юрий Галдун на прямой линии сообщил, что для реконструкции центрального парка понадобится порядка 650 млн рублей.

1 сентября был зафиксирован новый акт вандализма в парке Ленина. Неизвестные изрисовали сиденья на колесе обозрения и разбили домик бывшей администрации аттракционов. Директор банкротящегося «Геопарка» и владелец аттракционов Александр Каракулов рассказал, что ему снова пришлось вызывать полицию для составления протокола.

«В очередной раз будет отсутствие какой-либо реакции со стороны органов правопорядка и МБУ «Белгорблагоустройство», которому передана вся территория парка. В очередной раз белгородцы посетуют на отсутствие аттракционов в парке. В очередной раз все забудется. Но не забудется, не простится», — написал Каракулов на странице в соцсети.

Ранее ФАН сообщал, что 31 августа неизвестные обмазали солидолом 400 самокатов в центре Москвы. Обстоятельства произошедшего выясняются, опрашиваются возможные свидетели.

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вандализм белгород
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