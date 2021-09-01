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Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 сентября. Американские войска потерпели фиаско в Афганистане, которое превратилось в «позорное бегство», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что такой печальный исход американской миссии на афганский земле был предопределен. При этом Лукашенко заявил, что еще рано делать глобальные выводы относительно ситуации в Афганистане. Президент Белоруссии не исключил, что «американцы могут играть вдолгую».

«Этот хаос, который показывают в аэропорту, — это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что Вашингтон вложил в Афганистан больше 2 триллионов долларов. Однако в результате наступления боевиков большая часть американского оружия осталась в Афганистане.

«Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли», — подытожил Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что деятельность США в Афганистане привела только к трагедиям без каких-либо результатов. По его словам, за 20 лет Вашингтон не смог добиться желаемого.

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сша афганистан лукашенко
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