Иркутский полицейский спас семью из охваченного огнем дома

Иркутск, 1 сентября. Пожар вспыхнул в жилом доме в поселке Усть-Ордынский. Жильцов спас неравнодушный сотрудник правоохранительных органов.

Инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Дмитрий Цыремпилов возвращался домой с работы и заметил на одной из улиц клубы дыма. Правоохранитель подбежал к дому и увидел горящую крышу.

Полицейский тут же начал стучать в дверь, тем самым разбудив хозяина жилья. Мужчина сообщил о возгорании остальным родственникам, после чего лейтенант помог семье выйти из горящего здания.

Прибывшие сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя. ЧП обошлось без пострадавших. Глава семейства выразил благодарность сотруднику полиции за спасение близких.

ФАН сообщал, что полицейский из Чебоксар пришел на помощь ребенку, который потерял сознание. Правоохранитель доставил малыша до отделения реанимации.