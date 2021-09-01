Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»

Начало осени ознаменуется для всех киноманов премьерой третьей части истории о российском ученом-социологе Максиме Шугалее — «Шугалей-3. Возвращение». Она состоится уже завтра, 2 сентября, на канале НТВ в 23:50. Две предыдущие картины сыскали признание и любовь зрителя, быть может, такая же судьба ждет и следующую часть. В разговоре с ФАН общественный деятель, сценарист, заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, в чем заключается успех серии фильмов «Шугалей».

«Данный фильм имел успех у зрителя, в том числе и потому, что рассказал об испытаниях, которые прошел не выдуманный киношный персонаж, а конкретный человек, который живет среди нас», — говорит собеседник ФАН.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

События, о которых расскажет «Шугалей-3. Возвращение», берут свое начало еще в Ливии, когда ученый-социолог вместе с переводчиком Самером Суэйфаном оказались в плену боевиков. Спустя почти два года они возвращаются в Россию. Через несколько месяцев Максим Шугалей решает встретиться в Египте с управляющим банка в Триполи Фаридом, который должен передать ученому новые данные о террористах. Однако встреча в Каире так и не состоится…

«Это повествование о важных чертах нашего характера: стойкости, мужестве, верности своей семье и Родине. Таких фильмов сегодня, к сожалению, не так много, хотя мы знаем, что слоган «Россия своих не бросает» раз за разом получает свое подтверждение в текущей непростой обстановке. Такие фильмы имеют все шансы не на сиюминутный успех, а на то, чтобы на них могло учиться подрастающее поколение. Я искренне желаю третьей части «Шугалея» зрительского внимания и долгой судьбы», — заключил Соловьев.

Благодаря серии фильмов «Шугалей» каждый человек смог прочувствовать, какие ужасы выпали на долю россиян и как стойко они вынесли то, что преподнесла им судьба.