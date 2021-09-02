«Будет катастрофа»: Леонков предупредил о ряде проблем для мира из-за Афганистана

После того как Соединенные Штаты отчитались о полном выводе своих войск из Афганистана, сама страна и весь мир могут столкнуться с серьезными проблемами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Пентагон заявил об окончании эвакуации военнослужащих из Афганистана. Всего страну с 15 августа покинуло более 122 тыс. американцев и афганцев, которые сотрудничали с США. Об окончании американской операции, длившейся 20 лет, объявил глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей предупредил о четырех проблемах для мира и Афганистана. По его словам, страна столкнется с экономическим и продовольственным кризисами, которые рискуют стать катастрофой. Кроме того, отметил он, ребром станет вопрос с беженцами.
«Сейчас мы наблюдаем эйфорию на территории Афганистана, талибы празднуют освобождение, стреляют в воздух. Но у Афганистана теперь серьезные экономические проблемы, ведь США заблокировали все счета. Кроме того, скоро будет продовольственная катастрофа. Ведь если нет денег, откуда брать продовольствие? Также возникнет проблема с беженцами. По прогнозам ООН, сейчас территорию Афганистана пытаются покинуть до 500 тыс. человек, которых американцы не смогли вывезти», — сказал собеседник ФАН.
Специалист рассказал, что на территории Афганистана действуют как минимум три террористические группировки — «Талибан»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (организации являются террористическими и запрещены в России). Если они не договорятся между собой, указал Леонков, может вспыхнуть новая гражданская война.
«Понятное дело, что три террористические организации, которые находятся на территории Афганистана, должны решить, как они будут дальше вместе уживаться. Из-за того, что все командные посты в государстве сегодня отдаются пуштунам, представители ИГ1 и “Аль-Каиды” могут оказаться с этим не согласны. Тогда возникает угроза очередной гражданской войны со всеми вытекающими последствиями, которые могут коснуться соседних государств», — сообщил эксперт.
Также Алексей Леонков считает, что талибы могут воспользоваться оружием, оставленным американскими военными, для шантажа мирового сообщества.
«Есть еще одна проблема. Среди оставленного американского оружия были переносные зенитно-ракетные комплексы. Где они окажутся в будущем? Смогут ли их вывезти из Афганистана? Я думаю, смогут. Где мы их увидим, в каких аэропортах? “Талибан” сможет шантажировать таким образом мировое сообщество, чтобы ему дали денег», — резюмировал Алексей Леонков.
Президент США Джо Байден должен извиниться перед гражданами своей страны за провал в Афганистане. Такое требование выдвинул бывший американский лидер Дональд Трамп.
1 Организация запрещена на территории РФ.