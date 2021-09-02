«Будет катастрофа»: Леонков предупредил о ряде проблем для мира из-за Афганистана

После того как Соединенные Штаты отчитались о полном выводе своих войск из Афганистана, сама страна и весь мир могут столкнуться с серьезными проблемами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Пентагон заявил об окончании эвакуации военнослужащих из Афганистана. Всего страну с 15 августа покинуло более 122 тыс. американцев и афганцев, которые сотрудничали с США. Об окончании американской операции, длившейся 20 лет, объявил глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей предупредил о четырех проблемах для мира и Афганистана. По его словам, страна столкнется с экономическим и продовольственным кризисами, которые рискуют стать катастрофой. Кроме того, отметил он, ребром станет вопрос с беженцами.

«Сейчас мы наблюдаем эйфорию на территории Афганистана, талибы празднуют освобождение, стреляют в воздух. Но у Афганистана теперь серьезные экономические проблемы, ведь США заблокировали все счета. Кроме того, скоро будет продовольственная катастрофа. Ведь если нет денег, откуда брать продовольствие? Также возникнет проблема с беженцами. По прогнозам ООН, сейчас территорию Афганистана пытаются покинуть до 500 тыс. человек, которых американцы не смогли вывезти», — сказал собеседник ФАН.

Специалист рассказал, что на территории Афганистана действуют как минимум три террористические группировки — «Талибан»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (организации являются террористическими и запрещены в России). Если они не договорятся между собой, указал Леонков, может вспыхнуть новая гражданская война.

Федеральное агентство новостей /

«Понятное дело, что три террористические организации, которые находятся на территории Афганистана, должны решить, как они будут дальше вместе уживаться. Из-за того, что все командные посты в государстве сегодня отдаются пуштунам, представители ИГ1 и “Аль-Каиды” могут оказаться с этим не согласны. Тогда возникает угроза очередной гражданской войны со всеми вытекающими последствиями, которые могут коснуться соседних государств», — сообщил эксперт.

Также Алексей Леонков считает, что талибы могут воспользоваться оружием, оставленным американскими военными, для шантажа мирового сообщества.

«Есть еще одна проблема. Среди оставленного американского оружия были переносные зенитно-ракетные комплексы. Где они окажутся в будущем? Смогут ли их вывезти из Афганистана? Я думаю, смогут. Где мы их увидим, в каких аэропортах? “Талибан” сможет шантажировать таким образом мировое сообщество, чтобы ему дали денег», — резюмировал Алексей Леонков.

Президент США Джо Байден должен извиниться перед гражданами своей страны за провал в Афганистане. Такое требование выдвинул бывший американский лидер Дональд Трамп.

1 Организация запрещена на территории РФ.