Как выплаты пенсионерам повлияют на российскую экономику

Дополнительные пособия пенсионерам и военным в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно усилят инфляционные ожидания. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты рассказывают, что вчерашний день завершился падением цен на нефть — с 73,50 до 71,40 доллара за баррель. Сегодня нефть немного восстановилась, поднявшись выше 72 долларов и снова снизившись до отметки 71,80.

«За последнюю неделю нефть продемонстрировала довольно уверенное движение наверх. Вчера мы получили неплохие данные от Американского института нефти по запасам. Запасы за последнюю неделю снизились больше чем на 4 млн баррелей. При этом были не очень хорошие данные по запасам бензина, который вырос на 2,7 млн баррелей», — говорят они.

Эксперты отмечают, что центральным событием сегодняшнего дня является заседание ОПЕК.

«Вчера заседал мониторинговый комитет, который заявил, что до конца года будет наблюдаться дефицит на рынке нефти, даже несмотря на запланированное увеличение добычи. Также они прогнозируют, что уже в 2022 году на рынке нефти образуется профицит, что негативно скажется на ее стоимости», — подчеркивают экономисты.

Аналитики признаются об опасениях участников рынка касательно ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом осенью.

«Высока вероятность появления новых очагов. Это является серьезным фактором риска для нефти на ближайшее время. Пока нефть чувствует себя достаточно уверенно. Актуальным выступает диапазон от 70 до 74 долларов за баррель», — объясняют они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается золота, то вчера драгоценный металл завершил день незначительным укреплением. Золото опускалось примерно к отметке 1800, но смогло немного восстановиться — сейчас торгуется примерно 1812-1813 долларов за унцию.

«Золото в последние несколько торговых сессий чувствует себя довольно неплохо. Это обусловлено выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Он говорил, что поддержка экономики пока сохранится, четких сроков по сворачиванию стимулирующих программ Пауэлл не обозначил. Стоит также отметить, что восстановление американской экономики замедляется, что является негативным сигналом для доллара и позитивным для золота. Золото сейчас находится в более-менее равновесном состоянии — диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию», — отмечают эксперты.

По словам экономистов, рубль также завершил вчерашний день очередным укреплением, поднявшись с отметки 73,50 до 73,20. Аналитики отмечают, что поддержку отечественной валюте оказывают высокие цены на нефть, а также ожидания того, что ЦБ России примет решение об очередном повышении процентной ставки.

«По приказу президента в сентябре будут осуществлены выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому пенсионеру и 15 тысяч военнослужащему. Таким образом, дополнительные пособия усилят инфляционные ожидания. Для сдерживания инфляции Центральный банк может пойти на очередное ужесточение. Это приведет к росту доходности рубля. Пока актуальным для рубля продолжит оставаться диапазон от 73 до 75 рублей за доллар», — подытожили аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября. По ее мнению, прозрачность курса Центробанка — это залог стабильности поведения рубля, ведь чем четче курс регулятора, тем лучше для национальной валюты. Она отметила, что поведение американского доллара сейчас вполне понятно: после замечаний Федрезерва о том, что экономике не требуется ужесточение монетарной политики, доллар просел.