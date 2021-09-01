Ливийский комитет по правам человека осудил вооруженные столкновения в центре Триполи

Триполи, 1 сентября. Национальный комитет по правам человека Ливии осудил вооруженные столкновения и подстрекательства к насилию, которые имели место 31 августа в центре Триполи.

Конфликт произошел между боевиками, связанными со службой поддержки стабильности, и группировкой «Батальон объединенной силы» на фоне штурма штаб-квартиры Управления административного контроля, поводом к которому послужили разногласия между главой ведомства и его заместителем. В связи с этим Национальный комитет по правам человека опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором резко осудил данные события.

«Вооруженные столкновения вспыхнули на улицах и внутри жилых кварталов, населенных мирными гражданами, превратив эти районы в поле боя. Данные действия демонстрируют вопиющее пренебрежение к жизни ни в чем не повинных людей. Кроме того, они представляют угрозу безопасности горожан и сотрудников Управления административного контроля, запугивают население и дестабилизируют ситуацию», — сообщается на странице комитета.

Послание содержит также призыв к генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) начать всестороннее расследование обстоятельств вооруженных столкновений и предшествующего им штурма штаб-квартиры государственного ведомства. Комитет потребовал привлечь к ответственности всех виновных во избежание повторения подобных инцидентов в будущем.

«Возобновление насилия и регулярных стычек между группами боевиков, пользующихся легитимностью со стороны Правительства национального единства, представляет собой серьезный провал политики Президентского совета Ливии и ПНЕ в обеспечении спокойствия и защиты жизни граждан. Это требует незамедлительных и эффективных шагов по реформированию сектора безопасности путем роспуска вооруженных групп и запрещенных законом формирований», — отмечено в заявлении комитета со ссылкой на решения первой и второй берлинских конференций и резолюции 2570 и 2571 Совета Безопасности ООН.

В ливийской столице регулярно наблюдаются случаи нарушения безопасности. Ранее демонстрации вспыхнули в лагерях Триполи, где дислоцированы лояльные Турции сирийские наемники. Боевики потребовали выплаты причитающегося им денежного содержания. Кроме того, старейшины племен Тархуны призвали правительство расследовать преступление 444-й бригады специального назначения сил западного региона, которая контролирует город.