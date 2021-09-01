«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе

Остин, 1 сентября. В Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Причем прерывать течение беременности нельзя даже в случае инцеста или изнасилования, отмечает новостное агентство ABC.
Supreme Court allows Texas' controversial abortion ban to take effect. https://t.co/YnO2IAxh9G— ABC News (@ABC) September 1, 2021
Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом еще в мае 2021 года и вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, женщинам запрещено прерывать беременность после шестой недели беременности — когда у плода появляется сердцебиение. Кроме того, новый закон позволит гражданам подавать в суд на врачей и любого, кто оказывают услуги абортивной медицины и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката.
Нападение на пациентов
По данным ABC News, с середины августа 2021 года все 11 медицинских центров планирования семьи в Техасе начали отказывать пациенткам, которым был назначен аборт на срок после 1 сентября. Новый закон коснется порядка семи миллионов женщин и заставит их искать клиники абортивной медицины в других штатах.
«Порядка семи миллионов женщин репродуктивного возраста из Техаса потеряют доступ к абортам. Это вынудит тех, кто хочет прервать беременность, выехать за сотни миль за пределы штата. Этот закон является полномасштабным нападением на пациентов и медицинских работников», — прокомментировала президент и генеральный директор Федерации планирования семьи Америки Алексис Макгилл Джонсон.
New Texas abortion law goes into effect, banning abortions as early as 6 weeks into pregnancy. https://t.co/YgjRAUcx1W— Breaking News (@BreakingNews) September 1, 2021
Американки не согласны
«Билль о сердцебиении» вызвал шквал критики в социальных сетях. Многие сходятся на том, что предложение противоречит Конституции США и что шесть недель может оказаться очень маленьким сроком даже для того, чтобы узнать о беременности.
«Аборты запрещены в Техасе после шести недель. Кто знает, что они в положении, раньше, чем через шесть недель? И без исключений для изнасилований или инцеста. Это безумие», — написала американка Ди Шиести.
Abortions are banned in texas after about 6 weeks…..who even knows they’re pregnant before 6 weeks??? And without exceptions for rape or incest. This is insanity.— Dee (@deeshiesty97) September 1, 2021
«Республиканцев беспокоит низкая рождаемость у белых людей. Техас почти запретил аборты — что дальше, контроль над рождаемостью? Почему бы вместо этого не сделать что-то конструктивное, например, выплачивать пособие по беременности и родам и финансировать уход за ребенком? Они контролируют гораздо лучше, чем помогают», — поделилась другая пользовательница Twitter Стью Кэмерон.
Let's be brutally honest, Republicans are worried about low birth rates of white people.— Stu Cameron (@stucam7771) September 1, 2021
Texas has almost banned abortion, what's next, birth control?
Why not do something constructive like provide maternity pay & funded child care instead?
They'd rather control than help...
«Техас запретил аборты и вскоре, видимо, наложит арест на женские матки, видимо. Все в порядке», — написала еще одна американка под ником «Beanzz901».
Texas banned abortions and put a bounty on women’s uteri I see. Everything is fine. pic.twitter.com/YvTKc69SA7— We going up, Jay. (@Beanzz901) September 1, 2021
Global Look Press / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency
Решение за Верховным судом
Специалисты, которые предоставляют услуги совместно с правозащитниками из Американского союза гражданских свобод (ACLU), подали жалобу в Верховный суд США с требованием заблокировать действие закона на время разбирательства, — однако пока так и не получили ответа.
«Верховный суд не ответил на наш экстренный запрос о блокировании радикального нового запрета на прерывание беременности в Техасе. Теперь закон вступает в силу. Доступ почти ко всем абортам только что был перекрыт для миллионов людей. Последствия будут немедленными и разрушительными», — прокомментировали в ACLU.
BREAKING: The Supreme Court has not responded to our emergency request to block Texas’ radical new 6-week abortion ban, SB8. The law now takes effect.— ACLU (@ACLU) September 1, 2021
Access to almost all abortion has just been cut off for millions of people. The impact will be immediate and devastating.
По мнению активистов и экспертов, шесть недель являются очень маленьким сроком и часто женщины узнают о беременности позже, поэтому многие будут вынуждены вынашивать и рожать ребенка против своей воли