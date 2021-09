«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе

Остин, 1 сентября. В Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Причем прерывать течение беременности нельзя даже в случае инцеста или изнасилования, отмечает новостное агентство ABC.

Supreme Court allows Texas' controversial abortion ban to take effect. https://t.co/YnO2IAxh9G — ABC News (@ABC) September 1, 2021

Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом еще в мае 2021 года и вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, женщинам запрещено прерывать беременность после шестой недели беременности — когда у плода появляется сердцебиение. Кроме того, новый закон позволит гражданам подавать в суд на врачей и любого, кто оказывают услуги абортивной медицины и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката.

Нападение на пациентов

По данным ABC News, с середины августа 2021 года все 11 медицинских центров планирования семьи в Техасе начали отказывать пациенткам, которым был назначен аборт на срок после 1 сентября. Новый закон коснется порядка семи миллионов женщин и заставит их искать клиники абортивной медицины в других штатах.

gov.texas.gov / Office of the Texas Governor

«Порядка семи миллионов женщин репродуктивного возраста из Техаса потеряют доступ к абортам. Это вынудит тех, кто хочет прервать беременность, выехать за сотни миль за пределы штата. Этот закон является полномасштабным нападением на пациентов и медицинских работников», — прокомментировала президент и генеральный директор Федерации планирования семьи Америки Алексис Макгилл Джонсон.

New Texas abortion law goes into effect, banning abortions as early as 6 weeks into pregnancy. https://t.co/YgjRAUcx1W — Breaking News (@BreakingNews) September 1, 2021

Американки не согласны

«Билль о сердцебиении» вызвал шквал критики в социальных сетях. Многие сходятся на том, что предложение противоречит Конституции США и что шесть недель может оказаться очень маленьким сроком даже для того, чтобы узнать о беременности.

«Аборты запрещены в Техасе после шести недель. Кто знает, что они в положении, раньше, чем через шесть недель? И без исключений для изнасилований или инцеста. Это безумие», — написала американка Ди Шиести.

Abortions are banned in texas after about 6 weeks…..who even knows they’re pregnant before 6 weeks??? And without exceptions for rape or incest. This is insanity. — Dee (@deeshiesty97) September 1, 2021

«Республиканцев беспокоит низкая рождаемость у белых людей. Техас почти запретил аборты — что дальше, контроль над рождаемостью? Почему бы вместо этого не сделать что-то конструктивное, например, выплачивать пособие по беременности и родам и финансировать уход за ребенком? Они контролируют гораздо лучше, чем помогают», — поделилась другая пользовательница Twitter Стью Кэмерон.

Let's be brutally honest, Republicans are worried about low birth rates of white people.



Texas has almost banned abortion, what's next, birth control?



Why not do something constructive like provide maternity pay & funded child care instead?



They'd rather control than help... — Stu Cameron (@stucam7771) September 1, 2021

«Техас запретил аборты и вскоре, видимо, наложит арест на женские матки, видимо. Все в порядке», — написала еще одна американка под ником «Beanzz901».

Texas banned abortions and put a bounty on women’s uteri I see. Everything is fine. pic.twitter.com/YvTKc69SA7 — We going up, Jay. (@Beanzz901) September 1, 2021

Global Look Press / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

Решение за Верховным судом

Специалисты, которые предоставляют услуги совместно с правозащитниками из Американского союза гражданских свобод (ACLU), подали жалобу в Верховный суд США с требованием заблокировать действие закона на время разбирательства, — однако пока так и не получили ответа.

«Верховный суд не ответил на наш экстренный запрос о блокировании радикального нового запрета на прерывание беременности в Техасе. Теперь закон вступает в силу. Доступ почти ко всем абортам только что был перекрыт для миллионов людей. Последствия будут немедленными и разрушительными», — прокомментировали в ACLU.

BREAKING: The Supreme Court has not responded to our emergency request to block Texas’ radical new 6-week abortion ban, SB8. The law now takes effect.



Access to almost all abortion has just been cut off for millions of people. The impact will be immediate and devastating. — ACLU (@ACLU) September 1, 2021

По мнению активистов и экспертов, шесть недель являются очень маленьким сроком и часто женщины узнают о беременности позже, поэтому многие будут вынуждены вынашивать и рожать ребенка против своей воли