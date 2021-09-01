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«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 17:01
Весь мир
«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе
Leemage/Corbis/East News  /  Борис Гришин

Остин, 1 сентября. В Техасе вступил в силу закон, запрещающий делать аборты после шестой недели беременности. Причем прерывать течение беременности нельзя даже в случае инцеста или изнасилования, отмечает новостное агентство ABC.

Закон, получивший название «Билль о сердцебиении», был подписан губернатором Грегом Эбботом еще в мае 2021 года и вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, женщинам запрещено прерывать беременность после шестой недели беременности — когда у плода появляется сердцебиение. Кроме того, новый закон позволит гражданам подавать в суд на врачей и любого, кто оказывают услуги абортивной медицины и взимать с них не менее 10 тысяч долларов штрафа, плюс возмещение гонорара адвоката.

Нападение на пациентов

По данным ABC News, с середины августа 2021 года все 11 медицинских центров планирования семьи в Техасе начали отказывать пациенткам, которым был назначен аборт на срок после 1 сентября. Новый закон коснется порядка семи миллионов женщин и заставит их искать клиники абортивной медицины в других штатах.

«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе
gov.texas.gov  / Office of the Texas Governor

«Порядка семи миллионов женщин репродуктивного возраста из Техаса потеряют доступ к абортам. Это вынудит тех, кто хочет прервать беременность, выехать за сотни миль за пределы штата. Этот закон является полномасштабным нападением на пациентов и медицинских работников», — прокомментировала президент и генеральный директор Федерации планирования семьи Америки Алексис Макгилл Джонсон.

Американки не согласны

«Билль о сердцебиении» вызвал шквал критики в социальных сетях. Многие сходятся на том, что предложение противоречит Конституции США и что шесть недель может оказаться очень маленьким сроком даже для того, чтобы узнать о беременности.

«Аборты запрещены в Техасе после шести недель. Кто знает, что они в положении, раньше, чем через шесть недель? И без исключений для изнасилований или инцеста. Это безумие», — написала американка Ди Шиести.

«Республиканцев беспокоит низкая рождаемость у белых людей. Техас почти запретил аборты — что дальше, контроль над рождаемостью? Почему бы вместо этого не сделать что-то конструктивное, например, выплачивать пособие по беременности и родам и финансировать уход за ребенком? Они контролируют гораздо лучше, чем помогают», — поделилась другая пользовательница Twitter Стью Кэмерон.

«Техас запретил аборты и вскоре, видимо, наложит арест на женские матки, видимо. Все в порядке», — написала еще одна американка под ником «Beanzz901».

«Дальше только арест матки»: американцы раскритиковали запрет абортов в Техасе
Global Look Press  / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

Решение за Верховным судом

Специалисты, которые предоставляют услуги совместно с правозащитниками из Американского союза гражданских свобод (ACLU), подали жалобу в Верховный суд США с требованием заблокировать действие закона на время разбирательства, — однако пока так и не получили ответа.

«Верховный суд не ответил на наш экстренный запрос о блокировании радикального нового запрета на прерывание беременности в Техасе. Теперь закон вступает в силу. Доступ почти ко всем абортам только что был перекрыт для миллионов людей. Последствия будут немедленными и разрушительными», — прокомментировали в ACLU.

По мнению активистов и экспертов, шесть недель являются очень маленьким сроком и часто женщины узнают о беременности позже, поэтому многие будут вынуждены вынашивать и рожать ребенка против своей воли

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техас верховный суд сша запрет абортов
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