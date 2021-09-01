Общественница объяснила, почему многие профессии закрыты для женщин

В России в 2020 году изменился перечень запрещенных для женщин профессий. Из списка исключено 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее. Всего их было 456.

Теперь женщинам официально можно садиться за руль самосвалов, фур, а также работать трактористками. Однако управление строительной техникой — бульдозерами, экскаваторами и автогрейдерами — для них по-прежнему останется недоступным. Есть женщины, которые с этим не согласны и пытаются добиться права на возможность занимать ту или иную запрещенную для женского пола должность.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич рассказала, почему женщинам не стоит бороться за профессии, которые им запрещены.

«Запреты на профессии все обоснованы физиологически, поскольку физиология мужчины и женщины отличается. Наверное, неправильно, если женщина будет выполнять те задачи, которые вредят ее здоровью. Государство должно заботиться о здоровье своих граждан», — объяснила собеседница агентства.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Она привела пример, как министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал всех, кто переболел коронавирусом, пройти диспансеризацию, поскольку после перенесенного COVID-19 могут обостриться хронические заболевания. Это еще раз доказывает, что в нашей стране заботятся о здоровье граждан, заявила Бабич.

«Посылать женщин выполнять те работы, которые приведут к болезням или даже к смерти, — это было бы неправильно. У меня знакомая таскала тюки, когда ее никто об этом не просил, и все закончилось операцией, поэтому — не стоит», — добавила общественница.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин в школьные годы выполнял домашнее задание без помощи родителей. Такое заявление глава Кабмина РФ сделал в ходе встречи с учащимися Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном 1 сентября.