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Звезда TikTok Дина Саева появилась на свадьбе Моргенштерна с братом Элджея

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:45
Шоу-бизнес
Звезда TikTok Дина Саева появилась на свадьбе Моргенштерна с братом Элджея
instagram.com  /  @senoritasaeva

Москва, 1 сентября. Популярная блогерша Дина Саева пришла на свадьбу рэпера Моргенштерна с 19-летним братом Элджея, который прятал лицо под маской, но в итоге все равно ее снял.

Слухи о романе 22-летней Дины Саевой и 19-летнего брата Элджея Данила распространялись в Сети давно, но подтверждения этому не было. В последний летний день рэпер Моргенштерн с размахом отметил собственную свадьбу в столице России, где и была замечена звезда TikTok вместе с избранником. Редакция Super опубликовала видео, где Данил засветился без маски, скрывающей лицо.

Ведущая «Орла и решки», Настя Ивлеева тоже была гостьей праздника Моргенштерна. Она успела пообщаться с братом своего мужа. Блогерша пришла на церемонию в траурной вуали. Пользователи Сети связали этот факт с разводом знаменитости.

Ивлеева и Элджей продолжительное время игнорировали вопросы о предстоящем разводе. Информацию о расставании они подтвердили во второй половине августа. Пара напомнила фанатам, что еще в начале отношений влюбленные пообещали друг другу быть честными и поставить точку в семейной жизни, если в этом будет необходимость.

Дина Саева старается редко говорить о личной жизни, но весной она удивила поклонников пронзительным роликом про смерть отца и нерожденном брате.

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