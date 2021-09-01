Общественница Бабич рассказала о распространенном среди мужчин способе уйти от алиментов

Санкт-Петербург, 1 сентября. Существует ли в России проблема с выплатой алиментов, рассказала лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

Многие российские мужчины не готовы оказывать своим детям материальную помощь после развода с некогда любимой женщиной. Сумма алиментов зависит от количества детей в семье и заработной платы отца, рассказала петербургская общественница Елена Бабич.

«У нас же 25% на одного ребенка, 33% — на двоих и 50% — если трое детей и более. Иногда мужчины устраиваются на работу с минимальной оплатой труда. Остальное они получают другими способами. Мы боремся с этим законодательно. Алименты устанавливаются в судебном порядке или по договоренности», — отметила Бабич в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Есть сознательные отцы, которые платят детям алиментам. Однако есть и те, кто отказывается делать это. В этом случае остро стоит вопрос воспитания. Сейчас мало положительных примеров отцовства. Много семей, где ребенка воспитывают мама и бабушка. При воспитании малыша нужно уделить внимание положительным примерам отцовства.

«Роль отца в обществе сейчас принижена», — добавила Елена Бабич, отметив, что этот вопрос нужно решить.

Россиянин из Калининграда задолжал бывшей супруге 500 тыс. рублей алиментов. Сам мужчина проживает в Германии. В России у него осталась дочь, которой он не помогал на протяжении трех лет. Судебные приставы вынудили гражданина заплатить 500 тыс. рублей алиментов экс-супруге.