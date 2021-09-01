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Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Представители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) выступили с призывом к иностранным правительствам возобновить работу их дипломатических миссий в Афганистане.

Талибы хотят, чтобы отношения с другими странами были восстановлены, а их бездействующие в настоящее время посольства — вновь открыты.

Глава катарского политического офиса движения Шахабуддин Делавар во время выступления в Кабуле поблагодарил государства, не закрывшие свои представительства в период обострения. Такие мысли на этот счет он высказал на мероприятии, посвященном окончательному выводу из Афганистана сил США.

«Мы приветствуем страны, которые не закрыли свои посольства в Кабуле, и призываем другие государства также открыть свои представительства», — сказал Делавар.

Представители радикального исламистского движения аргументируют свою позицию тем, что теперь получившему полную независимость Афганистану, разоренному в ходе войны, нужна экономическая стабильность, невозможная без сотрудничества с иностранными партнерами.

«Мы обещаем миру, странам региона и нашим ближайшим соседям, что Афганистан не будет выступать против них. Международное сообщество должно признать афганское правительство и сотрудничать с нами в вопросах реконструкции и инвестиций», — заявил член культурной комиссии талибов Ахмадулла Васик.

Несмотря на то, что уход американских военнослужащих стал большим праздником для членов «Талибана», теперь они добиваются того, чтобы в число возобновивших работу посольств вошло и американское.

«Соединенные Штаты должны иметь дипломатическое присутствие в Кабуле. У нас есть каналы связи с ними, и мы ожидаем, что их представительство будет вновь открыто. Также мы хотим наладить с ними торговые отношения», — заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Большая часть иностранных диппредставительств была закрыта, когда «Талибан» взял Кабул и подавляющую часть страны под свой контроль. После того как последний американский военный самолет улетел из Афганистана, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением о прекращении работы кабульского посольства.

Весь персонал был перевезен в Катар, так что теперь дипломатическая работа будет осуществляться непосредственно из Дохи. Предполагается, что деятельность по большей части будет сконцентрирована на подготовке необходимых документов для афганцев, сотрудничавших с американцами во время миссии НАТО и стремящихся покинуть страну, опасаясь преследования со стороны боевиков.

Для талибов же важность сохранения иностранных дипломатических миссий кроется не только в возможном экономическом сотрудничестве, но и в официальном признании легитимности их власти. Однако на данный момент методы, при помощи которых «Талибан» пришел к власти, вызывают непринятие со стороны других стран. Ситуация сможет измениться, только если обстановка в Афганистане стабилизируется, а новое руководство продемонстрирует свою реальную приверженность соблюдению прав человека и других международных норм.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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