Два человека заживо сгорели в результате ДТП под Саратовом

Саратов, 1 сентября. Два человека стали жертвами серьезного ДТП на 305-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. Авария произошла возле села Сторожевка в Саратовской области.

По предварительным данным, автомобиль Renault Logan допустил столкновение с фурой Volvo. Это привело к возгоранию легковушки. Вовремя спасти людей из горящей машины не удалось — водитель и пассажир сгорели заживо.

Термические повреждения тел погибших оказались настолько сильные, что специалисты в данный момент не смогли определить их пол. Спасатели также прибыли на место аварии для деблокирования тел. Позже их передадут на патологоанатомическую экспертизу, сообщили представители УГИБДД по Саратовской области.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.