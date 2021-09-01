«Не для детей»: общественница прокомментировала танец живота на линейке в День знаний

Санкт-Петербург, 1 сентября. Танец живота показали на одной из школьных линеек в День знаний. Уместность такого действия оценила лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

Профессионально выполненный танец живота приемлем. Однако его лучше показывать на вечеринках или концертах, но не на школьных линейках. В России существуют нормы 6+, 18+. Танец живота подходит под вторую категорию, так как несет в себе элементы эротизма. Детей же необходимо сподвигать к учебе, а не к тому, на что подталкивает восточный танец, подчеркнула Бабич в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Если это профессионально, красиво, то это да, но это явно не для детей, это для вечеринок, на концерте в честь именинника, но это не для детей», — заявила общественница.

Пресс-конференция на тему «Как соблюдаются права женщин в России» началась в Медиагруппе «Патриот» 1 сентября. Гостем мероприятия стала лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Бабич. Эксперт рассказала о правах женщин при разводе, а также какие преимущества для представительниц прекрасного пола прописаны в Трудовом кодексе РФ.