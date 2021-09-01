Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:23
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
17:05
Общество
Повествование о стойкости и мужестве: Иван Соловьев рассказал о важности фильма «Шугалей-3»
16:56
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Белозерцеву
16:53
Политика
Лукашенко назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана
16:53
Общество
В Ростовской области растет число муниципалитетов в «красной» зоне
Все новости

«Не для детей»: общественница прокомментировала танец живота на линейке в День знаний

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:54
Общество
«Не для детей»: общественница прокомментировала танец живота на линейке в День знаний
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 сентября. Танец живота показали на одной из школьных линеек в День знаний. Уместность такого действия оценила лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

Профессионально выполненный танец живота приемлем. Однако его лучше показывать на вечеринках или концертах, но не на школьных линейках. В России существуют нормы 6+, 18+. Танец живота подходит под вторую категорию, так как несет в себе элементы эротизма. Детей же необходимо сподвигать к учебе, а не к тому, на что подталкивает восточный танец, подчеркнула Бабич в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Если это профессионально, красиво, то это да, но это явно не для детей, это для вечеринок, на концерте в честь именинника, но это не для детей», — заявила общественница.

Пресс-конференция на тему «Как соблюдаются права женщин в России» началась в Медиагруппе «Патриот» 1 сентября. Гостем мероприятия стала лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Бабич. Эксперт рассказала о правах женщин при разводе, а также какие преимущества для представительниц прекрасного пола прописаны в Трудовом кодексе РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Не для детей»: общественница прокомментировала танец живота на линейке в День знаний
бабич линейка танец живота
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru