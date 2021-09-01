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Глава ВЭБ.РФ сообщил о возможностях повысить уровень жизни российских семей

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:40
Экономика
Глава ВЭБ.РФ сообщил о возможностях повысить уровень жизни российских семей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 сентября. Игорь Шувалов оценил перспективы улучшения жизни в России.

Российская Федерация сумела аккумулировать большой запас социально-экономического богатства, который позволит ей улучшить жизнь среднестатистической семьи и поднять ее уровень на европейскую планку. Так считает руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По мнению Шувалова, наша страна проходит через данный этап впервые в истории. Россия в данный момент обладает крупными золотовалютными резервами, стабильной макроэкономикой, а также работоспособной «оборонкой» и суверенитетом.

Глава ВЭБ.РФ подчеркнул, что улучшить уровень жизни отечественных домохозяйств реалистично в среднесрочной перспективе. Для этого, с его точки зрения, понадобится мобилизация гражданского общества и новый уровень взаимодействия между населением и госменеджерами.

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шувалов богатство уровень жизни
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