Вассерман: Необходимо компенсировать утраченные сбережения советских вкладчиков из прибыли Сбербанка

Российский банковский сектор может заработать по итогам года 2 трлн рублей чистой прибыли или более, считает ЦБ РФ. Прибыль Сбербанка, по оценкам экспертов, может составить более 1 трлн рублей. Центральный банк отмечает, что финансовый результат банкиров растет на фоне увеличения как процентных, так и комиссионных доходов.

Публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман предложил направить эти дивиденды на компенсацию утраченных сбережений советских вкладчиков.

Эксперт выступает с инициативой о принятии закона, который позволит россиянам получить компенсацию своего вклада из расчета за 1 советский рубль — 500 российских рублей, но не более 1 млн рублей.

«За каждый советский рубль, обесценившийся из-за гиперинфляции в 1990-е годы, вкладчику надо выплатить по 500 российских рублей. При этом одна выплата не должна превышать 1 млн рублей», — высказал свое мнение Вассерман.

По его словам, ПАО «Сбербанк» как финансовый конгломерат и крупнейший банк имеет на это сейчас все возможности.

Председатель Президиума Политсовета партии «Родина» Марина Костычева отметила, что процесс возвращения вкладов в новых экономических условиях сложный и неоднозначный, но, «безусловно, эта идея заслуживает внимания и детального рассмотрения».

Положительно оценила инициативу и заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова, отметив, что у «банковского сектора действительно рекордные прибыли, а значит, есть и возможность поучаствовать в социальной поддержке граждан».